МИД Беларуси сравнил власти Литвы с ежиками, которые едят кактус

МИД Беларуси сказал о новом «спектакле» Литвы и ежиках с кактусами.

Источник: Комсомольская правда

— Ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус, — написал телеграм-канал белорусского внешнеполитического ведомства «Глас МИДа».

В ведомстве напомнили, что Беларусь неоднократно говорила Литве провести переговоры, предлагая все возможные форматы диалога по границе.

— А в ответ что? Кажется, коллекция протестов от Вильнюса скоро переплюнет тираж телефонной книги, — заметили в пресс-службе.

Также в МИД обратили внимание на противоречивые заявления со стороны главы литовского дипведомства Кястутиса Будриса.

— Он в интервью говорит о важности… (sic!) стабильности. Но когда речь заходит о простом и логичном шаге — консультациях на уровне МИД для этой самой стабильности — начинается магия, — указали в пресс-службе.

Добавив, что вместо конструктивного разговора литовская сторона предлагает очередной пакет санкций ЕС.

— Напоминаем старую, как мир, истину: если ты еж и тебе колется кактус, может, стоит перестать его есть? А вместо этого — просто поговорить с садовником, — подытожили в белорусском МИДе.

А резюмируя, добавили, что предложение Минска Вильнюсу о встрече дипломатов остается в силе.