Радий Хабиров попросил чиновников Башкирии отказаться от новогодних корпоративов

Хабиров пояснил, что в нынешней ситуации государственным служащим не до пышных празднеств. Он подчеркнул, что общество не поймет чиновников, если те будут организовывать громкие торжества в такое время. При этом глава республики уточнил, что речь не идет о полном отказе от поздравлений коллег, но от традиционных корпоративов стоит воздержаться.