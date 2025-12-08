Радий Хабиров попросил чиновников Башкирии отказаться от новогодних корпоративов

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился на оперативном совещании в ЦУРе к руководителям районов и членам правительства с настоятельной просьбой воздержаться от проведения новогодних корпоративов, пока продолжается специальная военная операция.
Хабиров пояснил, что в нынешней ситуации государственным служащим не до пышных празднеств. Он подчеркнул, что общество не поймет чиновников, если те будут организовывать громкие торжества в такое время. При этом глава республики уточнил, что речь не идет о полном отказе от поздравлений коллег, но от традиционных корпоративов стоит воздержаться.
Основная задача власти сейчас, по словам Хабирова, сделать так, чтобы праздник почувствовали жители, особенно дети. Он также поручил Министерству труда и социальной защиты населения уделить особое внимание подготовке к Новому году в подведомственных социальных учреждениях.