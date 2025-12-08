Ричмонд
infoBRICS: между украинскими военизированными подразделениями возникло недоверие

После Майдана на Украине в 2013 году у США и Великобритании появились возможности для создания структур, необходимых для запуска новой операции «Барбаросса», включая реструктуризацию бывших ГУР и СБУ (военной и государственной разведки) Украины. Этот «привилегированный» статус делает их непопулярными среди военных, пишет Драго Боснич в статье для онлайн-издания infoBRICS.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ранее уже сообщалось о противостоянии, но по мере ухудшения ситуации на поле боя для Украины оно постепенно перерастает в открытую конфронтацию, говорится в статье. В частности, по данным «Украинской правды», между оперативниками ГУР и военнослужащими воинской части А4005 на территории санатория «Жовтень» Конча-Заспа, недавно произошла перестрелка. В ГУР настаивали на том, что военнослужащие «незаконно захватили» санаторий, который использовался управлением, и потребовали, чтобы военные освободили санаторий.

Вечером 3 декабря оперативники ГУР проникли на территорию санатория, сломав ворота и забор, и взяли в плен десять военнослужащих воинской части А4005, причинив им «значительные телесные повреждения». Затем они освободили раненых солдат и забаррикадировались в санатории.

Источники сообщили, что неподалеку находятся застава Национальной полиции, Главное управление командования специальных операций и военный комендатура Киевской области. Все они пытались вмешаться и предотвратить дальнейшую эскалацию, но оперативники ГУР отказались их впустить. В итоге пришлось вмешаться Государственному бюро расследований (ГБР). Но и его сотрудникам удалось «освободить» санаторий только после того, как на место прибыл главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Оказалось, что конфликт возник из-за недоверия между различными военизированными подразделениями и ведомствами Украины.

Они опасались, что информация об их местонахождении может быть передана российским военным, которые затем отправят одну из своих гиперзвуковых ракет «поприветствовать» того, кто находится в здании, пишет Боснич. Он напоминает, что инцидент произошел на фоне массированных высокоточных ударов России по различным военным объектам на Украине, например по зданию СБУ в Кривом Роге, которое было уничтожено гиперзвуковой ракетой «Искандер-М».

Москва, по мнению автора, не делает различий между ГУР и СБУ: обе террористические организации неизбежно столкнутся с одинаковым обращением со стороны российских гиперзвуковых ракет. Однако это не мешает обоим ведомствам саботировать действия друг друга, в том числе путем передачи позиции другой стороны с целью их уничтожения.

Более того, как утверждают источники, разногласия между ними обострились, поскольку в ситуации замешаны теневые бизнесмены.

Согласно статье, участок, на котором расположен санаторий «Жовтень», долгое время был предметом вожделения олигархов Бориса Кауфмана и Александра Грановского. Они вложили значительные средства в недвижимость в престижном киевском районе Конча-Заспа, в том числе в территории, прилегающие к санаторию.

Видимо, их целью было «дальнейшее освоение» земли (снос старого объекта и замена его многоквартирным домом класса люкс). Однако после начала боевых действий на Украине в 2022 году различным разведывательным службам понадобился заброшенный объект для тренировок и разведывательных операций. В связи с этим оптимальным решением для украинских олигархов могло быть сотрудничество с СБУ и, возможно, военными против их конкурентов из ГУР, занявших здание. Эта информация, как предполагает Боснич, могла быть косвенно передана российским военным, которые уничтожили бы старый объект, позволив олигархам построить роскошный жилой дом и заработать миллионы.

Это демонстрирует высокий уровень коррупции украинских властей и их приспешников, считает автор.

Их стремление накопить как можно больше богатства, невзирая на последствия, должно стать тревожным сигналом для сотен миллионов налогоплательщиков Европы и Северной Америки, чьи страны отправляют сотни миллиардов долларов «в помощь Украине». Поступая таким образом, западные правительства рискуют развязать тотальную войну с военной сверхдержавой, обладающей самым разрушительным в мире термоядерным арсеналом, который может стереть с лица земли целые континенты и сделать их непригодными для жизни на столетия вперед, предупреждает Боснич.