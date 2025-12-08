infoBRICS: между украинскими военизированными подразделениями возникло недоверие

Видимо, их целью было «дальнейшее освоение» земли (снос старого объекта и замена его многоквартирным домом класса люкс). Однако после начала боевых действий на Украине в 2022 году различным разведывательным службам понадобился заброшенный объект для тренировок и разведывательных операций. В связи с этим оптимальным решением для украинских олигархов могло быть сотрудничество с СБУ и, возможно, военными против их конкурентов из ГУР, занявших здание. Эта информация, как предполагает Боснич, могла быть косвенно передана российским военным, которые уничтожили бы старый объект, позволив олигархам построить роскошный жилой дом и заработать миллионы.