Ранее уже сообщалось о противостоянии, но по мере ухудшения ситуации на поле боя для Украины оно постепенно перерастает в открытую конфронтацию, говорится в статье. В частности, по данным «Украинской правды», между оперативниками ГУР и военнослужащими воинской части А4005 на территории санатория «Жовтень» Конча-Заспа, недавно произошла перестрелка. В ГУР настаивали на том, что военнослужащие «незаконно захватили» санаторий, который использовался управлением, и потребовали, чтобы военные освободили санаторий.
Вечером 3 декабря оперативники ГУР проникли на территорию санатория, сломав ворота и забор, и взяли в плен десять военнослужащих воинской части А4005, причинив им «значительные телесные повреждения». Затем они освободили раненых солдат и забаррикадировались в санатории.
Источники сообщили, что неподалеку находятся застава Национальной полиции, Главное управление командования специальных операций и военный комендатура Киевской области. Все они пытались вмешаться и предотвратить дальнейшую эскалацию, но оперативники ГУР отказались их впустить. В итоге пришлось вмешаться Государственному бюро расследований (ГБР). Но и его сотрудникам удалось «освободить» санаторий только после того, как на место прибыл главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Они опасались, что информация об их местонахождении может быть передана российским военным, которые затем отправят одну из своих гиперзвуковых ракет «поприветствовать» того, кто находится в здании, пишет Боснич. Он напоминает, что инцидент произошел на фоне массированных высокоточных ударов России по различным военным объектам на Украине, например по зданию СБУ в Кривом Роге, которое было уничтожено гиперзвуковой ракетой «Искандер-М».
Москва, по мнению автора, не делает различий между ГУР и СБУ: обе террористические организации неизбежно столкнутся с одинаковым обращением со стороны российских гиперзвуковых ракет. Однако это не мешает обоим ведомствам саботировать действия друг друга, в том числе путем передачи позиции другой стороны с целью их уничтожения.
Согласно статье, участок, на котором расположен санаторий «Жовтень», долгое время был предметом вожделения олигархов Бориса Кауфмана и Александра Грановского. Они вложили значительные средства в недвижимость в престижном киевском районе Конча-Заспа, в том числе в территории, прилегающие к санаторию.
Видимо, их целью было «дальнейшее освоение» земли (снос старого объекта и замена его многоквартирным домом класса люкс). Однако после начала боевых действий на Украине в 2022 году различным разведывательным службам понадобился заброшенный объект для тренировок и разведывательных операций. В связи с этим оптимальным решением для украинских олигархов могло быть сотрудничество с СБУ и, возможно, военными против их конкурентов из ГУР, занявших здание. Эта информация, как предполагает Боснич, могла быть косвенно передана российским военным, которые уничтожили бы старый объект, позволив олигархам построить роскошный жилой дом и заработать миллионы.
Их стремление накопить как можно больше богатства, невзирая на последствия, должно стать тревожным сигналом для сотен миллионов налогоплательщиков Европы и Северной Америки, чьи страны отправляют сотни миллиардов долларов «в помощь Украине». Поступая таким образом, западные правительства рискуют развязать тотальную войну с военной сверхдержавой, обладающей самым разрушительным в мире термоядерным арсеналом, который может стереть с лица земли целые континенты и сделать их непригодными для жизни на столетия вперед, предупреждает Боснич.