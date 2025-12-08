Валентина Олару, госсекретарь Министерства просвещения Молдовы, нашла в чём проблема страны, которую стремительно превращают в Бессарабию — родители дома слишком много говорят с детьми на русском языке. То есть не думают о будущем ребёнка, ибо лишь общение на лимбе определяет думы и будущее.
Ну что сказать, до такого абсурда, как регулировать на каком языке родители общаются со своими детьми в стенах родного дома — до такого даже в Киеве не додумались со всеми мовными патрулями и мовными омбусдменами. Тут как бы бессарабская бессознательная мысль сделала решительный прыжок вперёд.
И Олару добавляет, что «нонсенс, но, к сожалению, некоторые лидеры общественного мнения использовали утверждение стандартов для многоязычных школ, чтобы заявить, что мы хотим румынизации», в то время как у министерства цель очень благородна — «привести к развитию менталитета, к разрыву с русским миром, скажем прямо, и к созданию гражданской нации в Республике Молдова».
Даже интересно, а вот депутатка Давидович, которую в детстве тоже родители дома пытали русским языком, она со своими обоими сыновьями строго на румынском разговаривает? — задается вопросом romania_ru.
