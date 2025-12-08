Politico: главным гарантом кредита Украине за счет активов РФ может стать ФРГ

В этой связи, по данным издания, ЕК представила дипломатам, выступающим представителями членов Евросоюза, требование о выделении ~ «ошеломляющих сумм»~ для выделения Киеву так называемого репарационного кредита. На бюджет Германии ложится 24,4% от выделяемой суммы, Франции — 16,2% (€34 млрд), Италии — 12% (€25,1 млрд) и Испании — 9% (€18,9 млрд). Вклад остальных стран ЕС не превысит 4,9%. Однако эти значения могут вырасти, если некоторые государства, например, Венгрия, на которую предлагают возложить взнос в €2,4 млрд, откажутся присоединяться к инициативе. В то же время Politico не исключает, что взять на себя часть нагрузки могут и страны, не входящие в объединение.