СМИ: новая Стратегия нацбезопасности США напоминает «российскую стратегию по расколу Европы»

Новый политический документ Белого дома формализует давнее презрение президента Дональда Трампа к европейским лидерам, ставя Европу на стратегическое перепутье. Эксперты утверждают, что некоторые пункты Стратегии безопасности США являются «калькой» с аналогичного документа Росcии, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В 33-страничном документе, обнародованном Вашингтоном на прошлой неделе, говорится, что европейской цивилизации грозит уничтожение, а Россия не рассматривается как угроза для США. Официальные лица и аналитики Евросоюза уже сравнили ее с формулировками, используемыми Кремлем, сообщает британский канал ВВС*.

В документе трансатлантический альянс «открыто очерняется» США, которые обеспечивали европейскую безопасность в течение 80 лет после Второй мировой войны, считает американская газета The New York Times.

Документ, как подчеркивает издание, появился через несколько дней после того, как Россия, чьи тезисы о европейских странах, по словам некоторых экспертов, нашли отражение в стратегическом документе, предупредила, что она готова к войне с Европой.

Например, в стратегии США обвиняют Европейский союз в том, что он блокирует усилия США по прекращению конфликта на Украине. В документе также говорится, что США должны «восстановить стратегическую стабильность в отношении России», что, в свою очередь, «стабилизирует экономику европейских стран», напоминает ВВС*.

В стратегии используются «более мягкие формулировки» по отношению к России, что, как опасаются официальные лица Евросоюза, может ослабить позиции блока на переговорах с Москвой. Кроме того, в документе, похоже, одобряются усилия по влиянию на политику на континенте, и отмечается, что политика США должна быть направлена на «противодействие текущей траектории развития Европы внутри европейских стран».

Как утверждают аналитики, администрация Трампа заинтересована в демонтаже Европы.

Поддержка правых партий, враждебных Европейскому союзу, приведет к разделению и ослаблению континента, в результате чего «раздробленная Европа станет легко колонизируемой» великими державами, предполагает NYT.

Попытки разделить Европу не новы, отмечает американское издание. Россия якобы делает это уже более десяти лет, поддерживая евроскептиков и крайне правые партии, которые хотят ослабить европейское единство, говорится в статье. Некоторые эксперты заявили, что Стратегия национальной безопасности США является «точной копией российского сценария». Тимоти Снайдер, специалист по России, отмечает, что некоторые формулировки в новой американский стратегии «очень похожи» на формулировки в аналогичном российском документе о нацбезопасности. Например то, что большинство европейцев хотят, чтобы конфликт на Украине закончился, и что он продолжается исключительно оторванными от реальности элитами.

* доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

