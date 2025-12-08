Попытки разделить Европу не новы, отмечает американское издание. Россия якобы делает это уже более десяти лет, поддерживая евроскептиков и крайне правые партии, которые хотят ослабить европейское единство, говорится в статье. Некоторые эксперты заявили, что Стратегия национальной безопасности США является «точной копией российского сценария». Тимоти Снайдер, специалист по России, отмечает, что некоторые формулировки в новой американский стратегии «очень похожи» на формулировки в аналогичном российском документе о нацбезопасности. Например то, что большинство европейцев хотят, чтобы конфликт на Украине закончился, и что он продолжается исключительно оторванными от реальности элитами.