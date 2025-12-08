Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 8 декабря: главное

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления, сделанные на брифинге пресс-секретарем президента России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кремле сохраняются опасения в связи с возможными новыми изменениями в стратегии национальной безопасности США при смене администрации в Белом доме, но ее нынешняя редакция импонирует Москве.

Такая нюансировка, которую мы видим в новой концепции, безусловно, нам импонирует. Там говорится о необходимости диалога и выстраивания конструктивных, добрых отношений — это не может не импонировать, и это абсолютно соответствует нашему видению.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль видит перспективу реставрации отношений России и США при устранении имеющихся «раздражителей».

Мы понимаем, что при устранении тех раздражителей, которые имеются сейчас в двустороннем плане, перед нами, таким образом, может открыться перспектива для действительно, скажем так, реставрации наших отношений, вывода их из достаточно глубокого кризисного состояния.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Стороны урегулирования конфликта на Украине больше понимают, что работать надо в тишине.

Кремлю сейчас важно понять, каковы итоги работы США с Украиной после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером.

Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Уиткоффом и с Кушнером. И потом Уиткофф и Кушнер уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. Вот сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Кремлю неизвестно о расхождениях во мнениях в Киеве по урегулированию.

Нью-Дели занимается закупкой энергоресурсов там, где считает выгодным для себя. Эта линия сохранится по итогам государственного визита в Индию президента России.

Владимир Путин 8 декабря работает в Москве. В понедельник он проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также 8 декабря президент встретится с участниками Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

