Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 8 декабря: главное

В Кремле сохраняются опасения в связи с возможными новыми изменениями в стратегии национальной безопасности США при смене администрации в Белом доме, но ее нынешняя редакция импонирует Москве.
Такая нюансировка, которую мы видим в новой концепции, безусловно, нам импонирует. Там говорится о необходимости диалога и выстраивания конструктивных, добрых отношений — это не может не импонировать, и это абсолютно соответствует нашему видению.
Кремль видит перспективу реставрации отношений России и США при устранении имеющихся «раздражителей».
Мы понимаем, что при устранении тех раздражителей, которые имеются сейчас в двустороннем плане, перед нами, таким образом, может открыться перспектива для действительно, скажем так, реставрации наших отношений, вывода их из достаточно глубокого кризисного состояния.
Стороны урегулирования конфликта на Украине больше понимают, что работать надо в тишине.
Кремлю сейчас важно понять, каковы итоги работы США с Украиной после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером.
Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Уиткоффом и с Кушнером. И потом Уиткофф и Кушнер уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. Вот сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы.
Кремлю неизвестно о расхождениях во мнениях в Киеве по урегулированию.
Нью-Дели занимается закупкой энергоресурсов там, где считает выгодным для себя. Эта линия сохранится по итогам государственного визита в Индию президента России.
Владимир Путин 8 декабря работает в Москве. В понедельник он проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Также 8 декабря президент встретится с участниками Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.