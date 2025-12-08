Ричмонд
AFP описал переговоры США с Украиной цитатой «быстрее, быстрее, быстрее»

Вопрос о территориях остается «самым проблемным» в переговорах о мирном плане по Украине и Вашингтон ищет «любые варианты», чтобы Киев пошел на уступки, сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник: AP 2024

«Американцы давят, типа: “быстрее, быстрее, быстрее”», — сказал собеседник агентства (цитата по France 24).

Он также сообщил, что Россия не хочет заключать соглашение без решения вопроса о территориях, а Украина «не может согласиться на всё, не проработав детали».

Мирный план, подготовленный США, обсуждается с середины ноября. Он стал темой встречи в Москве спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры состоялись 2 декабря и продлились несколько часов.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер встретились с украинской делегацией во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустемом Умеровым. Последний, сегодня, 8 декабря пообещал представить информацию о переговорах украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Сам президент Украины сегодня встречается с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить мирный план.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Зеленский еще не ознакомился с мирным планом. В то же время он сказал, что Россию, по его мнению, устраивает подготовленный Штатами документ.

Материал дополняется.

