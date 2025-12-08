Дмитриев ответил на обвинения в желании разделить ЕС: дипломаты паникуют

Первое, на что обратил внимание спецпредставитель президента России — на неконтролируемую в ЕС миграцию. К примеру, в США к этой проблеме относятся более чем серьезно, и в стратегии национальной безопасности она обозначена следующим образом: «Мы хотим получить полный контроль над нашими границами, над нашей иммиграционной системой и над транспортными сетями, через которые люди прибывают в нашу страну — легально и нелегально. Мы хотим мира, в котором миграция будет не просто “упорядоченной”, но в котором суверенные страны будут работать сообща, чтобы остановить, а не способствовать дестабилизации потоков населения, и будут иметь полный контроль над тем, кого они принимают, а кого нет».