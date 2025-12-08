Таиланд продолжит противостояние с Камбоджей до устранения угрозы

«Боевые действия продолжатся до тех пор, пока существует угроза суверенитету и территориальной целостности Таиланда. Позиция Таиланда, в том числе относительно ведения боевых действий, останется неизменной, пока Камбоджа не изменит свою позицию и не встанет на путь к миру. Камбоджа — единственная, кто попрал соглашение о прекращении огня и нашу совместную декларацию, которая была подписана в октябре», — сказал он, отметив, что в результате столкновений один таиландский военнослужащий погиб и еще восемь получили ранения.