Неделя по борьбе с коррупцией объявлена в Молдове

Неделя борьбы с коррупцией стартует во вторник, 9 декабря, в этот день правоохранители проведут встречу с сотрудниками Центра по развитию, после чего в течение дня специалисты по борьбе с коррупцией проведут информационную сессию «Добросовестность для эффективного управления» для депутатов и сотрудников аппарата парламента. Мероприятие пройдёт в зале пленарных заседаний законодательного форума.