Неделя по борьбе с коррупцией объявлена в Молдове

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) объявил о запуске в Молдове Недели борьбы с коррупцией и организации ряда мероприятий, направленных на профилактику этого явления.
«Мероприятия приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, отмечаемому 9 декабря, и направлены на повышение осведомленности и ответственности общества, в том числе молодежи, в отношении рисков и последствий, связанных с коррупцией», — уточнили в НАЦ.
Неделя борьбы с коррупцией стартует во вторник, 9 декабря, в этот день правоохранители проведут встречу с сотрудниками Центра по развитию, после чего в течение дня специалисты по борьбе с коррупцией проведут информационную сессию «Добросовестность для эффективного управления» для депутатов и сотрудников аппарата парламента. Мероприятие пройдёт в зале пленарных заседаний законодательного форума.
Кроме того, сотрудники НАЦ в сопровождении группы волонтёров по борьбе с коррупцией примут участие в тематическом тренинге в Международной антикоррупционной академии (IACA) в Австрии. А 10 декабря волонтёры проведут информационную сессию в Вене в рамках Антикоррупционной конференции, проводимой под эгидой ОБСЕ.
«Для школьников и студентов будет организован День открытых дверей, они пообщаются с сотрудниками антикоррупционного отдела, примут участие в информационных сессиях», — информирует НАЦ.
Неделя завершится организацией Антикоррупционного кафе для молодёжи.
Согласно Индексу восприятия коррупции за 2024 год, показатель Молдовысоставляет 43 балла из 100, республика занимает в рейтинге 78-е место из 108 стран.