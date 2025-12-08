Если завтра начнется война, у британских солдат могут закончиться патроны всего за 10 дней, потому что лейбористы не смогли восполнить оружие и боеприпасы, отправленные на помощь Украине, говорится в статье. На вопрос о том, что произойдет, если американцы откажутся от поддержки Украины, Бивор ответил, что европейцы смогут восполнить этот пробел «с трудом». Он добавил, что европейцы сейчас находятся «не в том положении, чтобы быстро наверстать упущенное».
У нас нет боеприпасов или их практически нет… Британская армия во время конфликта не сможет продержаться (против России) более 10 дней — у нее закончатся боеприпасы… У Британии нет денег, чтобы восполнить запасы боеприпасов и оружия, которые она передала Украине.
По состоянию на ноябрь этого года Британия на поддержку Украины выделила около 21,8 млрд фунтов стерлингов, уточняет издание. Оружие и бронетехника, отправленные на Украину, включают в себя 85 000 военных беспилотников, новую англо-датскую систему противовоздушной обороны Gravehawk, тысячи ракет Javelin и Brimstone и артиллерийских боеприпасов.
В сентябре министр обороны Джон Хили заявил, что с июля Великобритания поставила Украине почти 5 млн единиц боеприпасов, около 60 000 артиллерийских снарядов, неуправляемых и управляемых ракет, 2500 безэкипажных катеров, 30 транспортных средств, инженерное оборудование, а также 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
Европейское бюро Politico ранее сообщило, что, несмотря на смелые обещания премьер-министра Кира Стармера увеличить расходы на оборону, британские военные готовятся к сокращениям бюджета. Стармер пообещал к 2027 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, а к 2035 году — до 3,5%. Но последний бюджет министра финансов Рейчел Ривз не предусматривает новых средств на оборону. Высокопоставленные британские военные предупреждают, что без краткосрочного финансирования ключевые инвестиции будут отложены, а некоторые возможности сокращены.