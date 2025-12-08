Express: британская армия не продержится дольше десяти дней в случае конфликта с Россией

Если завтра начнется война, у британских солдат могут закончиться патроны всего за 10 дней, потому что лейбористы не смогли восполнить оружие и боеприпасы, отправленные на помощь Украине, говорится в статье. На вопрос о том, что произойдет, если американцы откажутся от поддержки Украины, Бивор ответил, что европейцы смогут восполнить этот пробел «с трудом». Он добавил, что европейцы сейчас находятся «не в том положении, чтобы быстро наверстать упущенное».