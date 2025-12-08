Боля пришел дать волю: Министр предложил решить проблему дорогого жилья в Кишиневе путем выселения граждан в сёла — пока добровольно

Министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля утверждает, что переезд в село недалеко от столицы может стать более выгодной альтернативой, чем покупка дорогого жилья в Кишиневе.
«Вместо того, чтобы приехать в Кишинёв и заплатить огромные деньги за “клетку” с балконом, гражданин предпочтёт поехать в село, купить машину с небольшим двигателем и ездить на работу 25−30 минут.
Вечером он спокойно возвращается домой, в село, к своей семье", — сказал министр.
Чиновник отметил, что окрестности Кишинева предлагают лучшее соотношение цены и качества жизни, больше пространства и спокойная атмосфера в отличие от шума и суеты столицы…
Что тут скажешь?
Молдавские села пустеют, там закрывают школы и больницы, «европейские» дороги раздолбаны, беспредел, нищета и повальное пьянство.
По пьянке насилуют, избивают и убивают…
Боля-то последний раз, когда в селе был?
Практически все ПАСовцы живут в «клетках» в Кишиневе.
А могли бы своим примером из уютных дворцов переселиться в халупы.
Глядишь, и народ потянется.
Но это вряд ли.
