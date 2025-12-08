Гондурас обвинил США во вмешательстве в выборы

Кандидат в президенты от «Партии свободы и перестройки» Рикси Монкада заявила, что ее объединение отказывается признавать результаты голосования. Она пояснила это вмешательством в процесс со стороны американского президента Дональда Трампа и поддерживающих его олигархов, пишет «Интерфакс».
Монкада рассказала, что в ходе выборов произошел сбой в системе предварительного подсчета голосов, а также были выявлены нарушения в работе биометрической системы. Кроме того, она указала, что политические конкуренты пугали избирателей негативными последствиями в случае поддержки «Партии свободы и перестройки».
Рикси Монкада выступила с призывом выйти на акции протеста 13 декабря, чтобы выразить несогласие с итогами голосования.
Выборы президента Гондураса состоялись 30 ноября, однако подсчет голосов приостановили из-за технических сбоев в системе. Согласно данным после подсчета 88% бюллетеней, первое место занимает Насри Асфура от Национальной партии (40%), которого поддерживал Трамп. Второе — у Сальвадора Насраллы от Либеральной партии (около 39,5%). Кандидат от «Партии свободы и перестройки» пока набирает лишь около 19% и находится на третьем месте.
Ранее Дональд Трамп пригрозил «жесткой расправой» Гондурасу в случае изменения результатов выборов.