Гондурас обвинил США во вмешательстве в выборы

Выборы президента Гондураса состоялись 30 ноября, однако подсчет голосов приостановили из-за технических сбоев в системе. Согласно данным после подсчета 88% бюллетеней, первое место занимает Насри Асфура от Национальной партии (40%), которого поддерживал Трамп. Второе — у Сальвадора Насраллы от Либеральной партии (около 39,5%). Кандидат от «Партии свободы и перестройки» пока набирает лишь около 19% и находится на третьем месте.