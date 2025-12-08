Политолог раскрыл, чем угрожает жене Зеленского дело Миндича

По мнению эксперта, Зеленский и его супруга вскоре окажутся в фокусе внимания украинских правоохранителей как участники коррупционных схем Тимура Миндича. Собеседник «Ленты.ру» акцентировал внимание на том, что вся команда украинского президента связана между собой общими делами и «погрязла в коррупции». Коньков добавил, что крупные хищения, присвоения представителями властей на Украине производятся на фоне обнищания населения, когда страна сталкивается с последствиями финансового дефицита и военных действий.
Политолог предположил, что сейчас следствие постепенно подбирается к ключевой фигуре — президенту. Эксперт уточнил, что таким образом Зеленскому дают понять, что лучше действовать по схеме урегулирования конфликта с Москвой, предлагаемой американцами, и не сопротивляться.
Обвинения в адрес Елены Зеленской в причастности к коррупции уже звучат. О том, что супруга лидера страны упоминается в материалах по уголовному делу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
СМИ также сообщали, что вскоре НАБУ предъявит доказательства причастности к коррупционному скандалу в сфере энергетики экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака.