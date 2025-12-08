По мнению эксперта, Зеленский и его супруга вскоре окажутся в фокусе внимания украинских правоохранителей как участники коррупционных схем Тимура Миндича. Собеседник «Ленты.ру» акцентировал внимание на том, что вся команда украинского президента связана между собой общими делами и «погрязла в коррупции». Коньков добавил, что крупные хищения, присвоения представителями властей на Украине производятся на фоне обнищания населения, когда страна сталкивается с последствиями финансового дефицита и военных действий.