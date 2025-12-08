Ричмонд
Le Monde: чиновники ЕС не хотят ввязываться в публичные споры с США

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Европейские чиновники стараются не вступать в публичную конфронтацию с американским руководством, опасаясь еще больше увеличить раскол между ЕС и США и непредсказуемой реакции президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на дипломатические источники.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает издание, публикация обновленной Стратегии нацбезопасности США стала настоящим потрясением для европейских политиков, которые увидели в ней прямое вмешательство в дела ЕС. И хотя параллельно американские политики и публичные лица вроде Илона Маска добавляют к этому открытую критику в адрес Еврокомиссии и ЕС в целом, в Европе предпочитают не развивать публичные споры по этому направлению.

«Наша цель — не устраивать битву в соцсетях со второстепенными американскими чиновниками», — заявил газете источник в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона. Le Monde отмечает, что в Елисейском дворце избегают комментировать новую американскую стратегию, несмотря на то что она фактически повторяет тезисы, высказанные вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Пока что сдержанными заявлениями отметились лишь главы внешнеполитических ведомств отдельных стран и председатель Евросовета Антониу Кошта.

«Однако перед лицом постоянных агрессивных нападок со стороны администрации Трампа этот анализ начинает терять свою силу, и европейцы все больше сомневаются в надежности своего “великого союзника”. Даже в прибалтийских странах, которые очень привязаны к трансатлантическим связям, больше нет единого мнения на этот счет», — пишет издание. Оно отмечает, что в Париже новая стратегия нацбезопасности стала очередным аргументом в пользу продвижения большей стратегической автономии Европы, что, впрочем, не означает немедленного разрыва связей с Вашингтоном. Неназванный дипломат в беседе с корреспондентом издания отметил, что хотя в каждой европейской столице разное отношение к США и их публичные позиции не во всем совпадают, «они готовы сделать одинаковые выводы» и учиться меньше полагаться на поддержку из Вашингтона.

Стратегия нацбезопасности США

Ранее газета Politico сообщила, что новая Стратегия нацбезопасности США вызвала ярость у чиновников ЕС.

В опубликованном 5 декабря документе, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.

По данным издания, неназванный европейский чиновник в кулуарах Дохийского форума назвал положения стратегии, которые касались Евросоюза, «очень тревожными». Тем не менее он отметил, что президент США Дональд Трамп «слишком силен», чтобы европейские лидеры могли сделать что-то большее, чем «символические дипломатические протесты».

