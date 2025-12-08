Le Monde: чиновники ЕС не хотят ввязываться в публичные споры с США

«Однако перед лицом постоянных агрессивных нападок со стороны администрации Трампа этот анализ начинает терять свою силу, и европейцы все больше сомневаются в надежности своего “великого союзника”. Даже в прибалтийских странах, которые очень привязаны к трансатлантическим связям, больше нет единого мнения на этот счет», — пишет издание. Оно отмечает, что в Париже новая стратегия нацбезопасности стала очередным аргументом в пользу продвижения большей стратегической автономии Европы, что, впрочем, не означает немедленного разрыва связей с Вашингтоном. Неназванный дипломат в беседе с корреспондентом издания отметил, что хотя в каждой европейской столице разное отношение к США и их публичные позиции не во всем совпадают, «они готовы сделать одинаковые выводы» и учиться меньше полагаться на поддержку из Вашингтона.