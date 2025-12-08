«Европа всегда воевала против России без США. В последней мировой войне даже Штаты были на нашей стороне как союзник. Поэтому здесь ничего нового нет», — отметил Соболев.
Парламентарий указал, что экономический потенциал Европы достаточный, чтобы допустить возможность развязывания войны с Россией. При этом странам ЕС важно сохранить текущий конфликт на Украине как минимум до 2030 года, чтобы за это время нарастить свою военную мощь и ослабить Москву в ходе противостояния с Киевом.
По словам Соболева, в 2025 году ЕС два раза проводил масштабные учения, моделирующие захват Калининграда и уничтожение Балтийского флота. Парламентарий считает, что это доказывает серьезность намерений Европы по укреплению армии, и этот курс уже реализуется.
Соболев также обратил внимание на активное развитие ВПК Евросоюза.
«Например, компания Rheinmetall чего стоит в этом плане. Они запланировали новые предприятия военно-промышленного комплекса, всю документацию разработали. Это они сделали еще задолго до специальной военной операции, поэтому здесь ничего удивительного нет», — указал он.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что лидеры ЕС готовятся к войне с Россией. По его мнению, это произойдет после принятия Украины в Евросоюз.