В Госдуме оценили возможность развязывания войны между ЕС и Россией

Парламентарий указал, что экономический потенциал Европы достаточный, чтобы допустить возможность развязывания войны с Россией. При этом странам ЕС важно сохранить текущий конфликт на Украине как минимум до 2030 года, чтобы за это время нарастить свою военную мощь и ослабить Москву в ходе противостояния с Киевом.