FT: Япония разочарована молчанием администрации Трампа по поводу ее разногласий с Китаем

Токио считает, что высшие должностные лица США не оказали Японии достаточной поддержки на фоне эскалации ее конфликта с Китаем, говорится в статье. По словам осведомленных источников, посол Японии в Вашингтоне Сигео Ямада попросил администрацию Дональда Трампа усилить публичную поддержку Токио, говорится в статье.
Джордж Гласс, посол США в Японии, в ноябре заверил, что Трамп и его команда поддерживают Такаити.
Кристофер Джонстон, экс-чиновник Белого дома в Японии, сказал, что Вашингтону следовало бы приветствовать заявление Такаити о том, что Япония поможет американским войскам, если они подвергнутся нападению при защите Тайваня от Китая.
Это было самое четкое заявление, когда-либо сделанное японским премьер-министром об обязательствах Японии перед США во время чрезвычайной ситуации на Тайване… Вашингтону следовало бы с ним согласиться. Вместо этого, за исключением сообщений из посольства США в Токио, оно было встречено в основном молчанием.
Отсутствие поддержки со стороны США особенно иронично, учитывая, что Элбридж Колби, заместитель министра обороны по политическим вопросам, настаивал на том, чтобы Япония четко обозначила, какую роль она будет играть, если США и Китай вступят в войну из-за Тайваня.
После предыдущих просьб о поддержке официальные лица США пообещали Токио, что Вашингтон сделает решительное заявление. Но Япония была крайне раздосадована, когда оказалось, что реакция США ограничится сообщением в социальных сетях от заместителя пресс-секретаря Госдепартамента.
Отсутствие публичных заявлений о поддержке Токио как со стороны Белого дома, так и со стороны Госдепартамента США вызывает недоумение и нервирует как Токио, так и Тайбэй.
В ноябре Трампа спросили о посте, который опубликовал в соцсети генеральный консул Китая в Осаке, предложив «уничтожить» Такаити за ее комментарии о Тайване. «Если грязная шея сунется без приглашения, мы отрубим ее без малейшего колебания», — написал он в посте, который впоследствии был удален.
В прошлом месяце сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с Такаити призвал ее не провоцировать Китай из-за Тайваня. Позднее Япония опровергла это сообщение. Более того, Трамп приказал своей команде не предпринимать действий, которые могли бы поставить под угрозу торговую сделку, достигнутую им с председателем КНР Си Цзиньпином в октябре, напоминает FT.