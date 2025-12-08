Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Япония разочарована молчанием администрации Трампа по поводу ее разногласий с Китаем

Япония крайне раздосадована уровнем поддержки, которую она получила от США после комментариев японского премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване, вызвавших ярость Китая. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Токио считает, что высшие должностные лица США не оказали Японии достаточной поддержки на фоне эскалации ее конфликта с Китаем, говорится в статье. По словам осведомленных источников, посол Японии в Вашингтоне Сигео Ямада попросил администрацию Дональда Трампа усилить публичную поддержку Токио, говорится в статье.

Джордж Гласс, посол США в Японии, в ноябре заверил, что Трамп и его команда поддерживают Такаити.

Но высокопоставленный японский чиновник заявил, что Токио испытывает «глубокое разочарование» в связи с отсутствием публичной поддержки со стороны высших должностных лиц в Вашингтоне, хотя между Трампом и Такаити, казалось бы, установились «теплые отношения» после его октябрьского визита в Японию.

Кристофер Джонстон, экс-чиновник Белого дома в Японии, сказал, что Вашингтону следовало бы приветствовать заявление Такаити о том, что Япония поможет американским войскам, если они подвергнутся нападению при защите Тайваня от Китая.

Это было самое четкое заявление, когда-либо сделанное японским премьер-министром об обязательствах Японии перед США во время чрезвычайной ситуации на Тайване… Вашингтону следовало бы с ним согласиться. Вместо этого, за исключением сообщений из посольства США в Токио, оно было встречено в основном молчанием.

Кристофер Джонстон
экс-представитель Белого дома в Японии

Отсутствие поддержки со стороны США особенно иронично, учитывая, что Элбридж Колби, заместитель министра обороны по политическим вопросам, настаивал на том, чтобы Япония четко обозначила, какую роль она будет играть, если США и Китай вступят в войну из-за Тайваня.

После предыдущих просьб о поддержке официальные лица США пообещали Токио, что Вашингтон сделает решительное заявление. Но Япония была крайне раздосадована, когда оказалось, что реакция США ограничится сообщением в социальных сетях от заместителя пресс-секретаря Госдепартамента.

Отсутствие публичных заявлений о поддержке Токио как со стороны Белого дома, так и со стороны Госдепартамента США вызывает недоумение и нервирует как Токио, так и Тайбэй.

Деннис Уайлдер
бывший главный советник по Азии в Белом доме при Джордже Буше — младшем

В ноябре Трампа спросили о посте, который опубликовал в соцсети генеральный консул Китая в Осаке, предложив «уничтожить» Такаити за ее комментарии о Тайване. «Если грязная шея сунется без приглашения, мы отрубим ее без малейшего колебания», — написал он в посте, который впоследствии был удален.

Трамп на это ответил: «Многие наши союзники нам не друзья».

В прошлом месяце сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с Такаити призвал ее не провоцировать Китай из-за Тайваня. Позднее Япония опровергла это сообщение. Более того, Трамп приказал своей команде не предпринимать действий, которые могли бы поставить под угрозу торговую сделку, достигнутую им с председателем КНР Си Цзиньпином в октябре, напоминает FT.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше