Политолог Федоров: позиция США по Украине стала устойчивой из-за успехов ВС РФ

«Я думаю, что он может это сделать. Что есть хорошего и уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать. Тот факт, что он непредсказуем — заставляет всех действовать в интеллектуальном и искреннем ключе», — сказал сын американского президента.