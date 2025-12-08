В Госдуме обозначили пролог для «реставрации» отношений РФ и США

Парламентарий акцентировал внимание на том, что США следует прекратить оказывать давление на Россию по любым вопросам и брать во внимание ее национальные интересы. «Для нормализации с США также необходим отказ Вашингтона действовать в рамках русофобского курса НАТО», — добавил он в разговоре с «Лентой.ру».