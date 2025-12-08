В Госдуме обозначили пролог для «реставрации» отношений РФ и США

Парламентарий акцентировал внимание на том, что США следует прекратить оказывать давление на Россию по любым вопросам и брать во внимание ее национальные интересы. «Для нормализации с США также необходим отказ Вашингтона действовать в рамках русофобского курса НАТО», — добавил он в разговоре с «Лентой.ру».
Он отметил, что ненависть к России сейчас отличает многие страны западного военного блока. По мнению Новикова, сменить курс государств НАТО, возможно, позволит смена лидеров.
Парламентарий акцентировал внимание, что пока Белый дом будет руководствоваться исключительно целями общенатовской солидарности, то общий язык с Кремлем ему будет найти сложно.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что отношения России и США в перспективе можно будет восстановить при условии устранения глубоких противоречий.