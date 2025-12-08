Ричмонд
Польша созвала экстренное совещание Совета стран Балтийского моря

Тема — европейская безопасность и конфликт на Украине.

Польша созвала экстренное совещание Совета стран Балтийского моря. Об этом, ссылаясь на главу МИД республики Радослава Сикорского, пишет РИА Новости в понедельник, 8 декабря.

«Сегодня я созвал экстренное заседание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря», — рассказал чиновник, добавив, что тема мероприятия — «европейская безопасность» и конфликт на Украине.

По данным СМИ, совещание прошло онлайн. Встреча уже завершилась. О каких-либо решениях пока не сообщается.

В Совет государств Балтийского моря входят Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Германия и Европейская комиссия.

В сентябре сообщалось, что в НАТО готовы ответить России конфронтацией из-за инцидентов якобы нарушения воздушного пространства.

