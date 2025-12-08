СМИ узнали, почему Зеленский еще не выбрал главу своего офиса

«До последних дней главным кандидатом на эту должность был… Федоров. Но его радикальные взгляды на кадровые чистки в… (офисе Зеленского — ред.) и слишком длинный “список реформ” заставили… (Зеленского — ред.) колебаться», — говорится в статье «Украинской правды».
Как следствие, указано в материале, Зеленский продолжает проводить собеседования с потенциальными кандидатами на должность руководителя офиса.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство «Укринформ» со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.