Глава Воронежской области обсудил с общественниками итоги года

При этом власти не будут экономить на финансировании социальных направлений. Одна из главных задач — обеспечить доступность здравоохранения. Есть отдельная программа по капремонту соцобъектов. На следующий год в нее заложено 6,5 миллиарда рублей. Это компромисс между строительством нового и обновлением существующего до современного уровня.