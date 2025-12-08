Глава Воронежской области обсудил с общественниками итоги года

По словам губернатора, на плечах волонтеров лежит огромный труд, а результаты, которые есть у региона в этой деятельности, — как раз заслуга общественников.
Далее главе региона задали несколько вопросов об итогах года и будущем Воронежской области. Были затронуты отрасли спорта, туризма, строительства, поддержки участников СВО.
Александр Гусев отметил рост валового регионального продукта на полтора процента и устойчивость реального сектора экономики. Рост налоговых поступлений перекроет уровень инфляции и составит порядка восьми процентов. Средняя рентабельность предприятий — 15 процентов. Значительную часть расходов бюджета составляет поддержка СВО, по которой нет лимита.
Далее губернатор указал, что на сегодня регион входит в число 25 крупнейших субъектов РФ по развитию промышленности, и есть потенциал продвинуться как минимум в двадцатку.
Сейчас также дорабатывается стратегия развития региона до 2043 года с привлечением ученых. Власти должны учитывать технологические изменения в производственных укладах, отметил глава региона. Например, нужно в полтора-два раза снизить привлечение живой рабочей силы, с помощью искусственного интеллекта внедряя автоматизацию и роботизацию.
Губернатор видит необходимость и в поддержке реального сектора экономики. Сейчас более десяти миллиардов рублей выделяются для промышленников и аграриев.
В сфере туризма Александр Гусев видит необходимость дальнейшего развития общественных пространств, которые создают комфорт и для местных жителей.
При этом власти не будут экономить на финансировании социальных направлений. Одна из главных задач — обеспечить доступность здравоохранения. Есть отдельная программа по капремонту соцобъектов. На следующий год в нее заложено 6,5 миллиарда рублей. Это компромисс между строительством нового и обновлением существующего до современного уровня.
Отдельно Александр Гусев отметил поддержку СВО. Она важна не только с материальной точки зрения, но и для государства. Кроме того, регион ведет активную работу по адаптации вернувших бойцов.