Де Вевер боится, что блок «преуменьшает» его опасения по поводу того, как арест активов на сумму около 140 млрд евро повлияет на мирные переговоры. В интервью бельгийский премьер сказал: «Москва ясно дала нам понять, что, если ее активы будут арестованы, Бельгия и я будем вечно чувствовать последствия». Он добавил: «Кто на самом деле верит, что Россия проиграет Украине? Это выдумка, полная иллюзия! Даже нежелательно, чтобы Россия проиграла и в стране, обладающей ядерным оружием, воцарилась нестабильность». Даже по сравнению с вызывающими удивление высказываниями Трампа о Путине, такая позиция Де Вевера кажется циничной, отмечают редакторы.