Президент Франции Эммануэль Макрон, согласно статье, на прошлой неделе предупредил Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Вашингтон может предать Киев в территориальном вопросе. Макрон упомянул о «большой опасности», поскольку администрация Трампа продолжает свою миссию по прекращению конфликта и ведет переговоры об уступках между Россией и Украиной.
Как Макрон объяснит, например, то, что Франция занимает третье место среди крупнейших покупателей российских энергоносителей в Европе? Это данные не до 2022 года и не до 2014 года, а на август 2025 года, настаивает издание.
Причем эта проблема касается не только Франции, это общеевропейская проблема, отмечает WP. Евросоюз только сейчас готовится согласиться на общеблоковый запрет на импорт российского газа начиная с 2027 года. Европейские страны, обращаясь к Индии за энергоресурсами, замалчивают неудобную правду о том, что российская сырая нефть поступает на многие из ее нефтеперерабатывающих заводов. За первые три квартала 2024 года импорт с этих заводов в Европу вырос на 20%, говорится в статье.
На практике континент часто не может прийти к согласию, не говоря уже о том, чтобы оперативно действовать, чтобы помочь своему соседу, считает WP.
И Мерц, и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу обратились к премьер-министру Бельгии Барту Де Веверу с просьбой не блокировать планы ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования военных действий на Украине в следующем году.
Де Вевер боится, что блок «преуменьшает» его опасения по поводу того, как арест активов на сумму около 140 млрд евро повлияет на мирные переговоры. В интервью бельгийский премьер сказал: «Москва ясно дала нам понять, что, если ее активы будут арестованы, Бельгия и я будем вечно чувствовать последствия». Он добавил: «Кто на самом деле верит, что Россия проиграет Украине? Это выдумка, полная иллюзия! Даже нежелательно, чтобы Россия проиграла и в стране, обладающей ядерным оружием, воцарилась нестабильность». Даже по сравнению с вызывающими удивление высказываниями Трампа о Путине, такая позиция Де Вевера кажется циничной, отмечают редакторы.
Если конфликт разрастется, именно Европа окажется под прицелом России. Поэтому, как указывает WP, попытки европейских лидеров морализировать по поводу действий Вашингтона выглядят еще более странными.