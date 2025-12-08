Ричмонд
Песков: США пока не довели до России итоги своих контактов с Украиной

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вашингтон пока не доводил до Москвы информацию об итогах своих переговоров с Киевом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА "Новости"

«Контакты осуществляются. Но пока обсуждения не продолжались. Поэтому каких-то заявлений конкретных из Киева мы не слышали. До нас результаты пока не доводились. Но давайте не будем забывать, что фактически только накануне закончились контакты во Флориде», — сказал он в на вопрос ТАСС, получала ли Россия какую-то обратную связь по этому вопросу.

В субботу в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.

