Песков: США пока не довели до России итоги своих контактов с Украиной

«Контакты осуществляются. Но пока обсуждения не продолжались. Поэтому каких-то заявлений конкретных из Киева мы не слышали. До нас результаты пока не доводились. Но давайте не будем забывать, что фактически только накануне закончились контакты во Флориде», — сказал он в на вопрос ТАСС, получала ли Россия какую-то обратную связь по этому вопросу.