Песков: США пока не довели до России итоги своих контактов с Украиной

«Контакты осуществляются. Но пока обсуждения не продолжались. Поэтому каких-то заявлений конкретных из Киева мы не слышали. До нас результаты пока не доводились. Но давайте не будем забывать, что фактически только накануне закончились контакты во Флориде», — сказал он в на вопрос ТАСС, получала ли Россия какую-то обратную связь по этому вопросу.
В субботу в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.