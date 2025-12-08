The Economist сообщил о риске раскола в ЕС из-за российских активов

Бельгия выступает против предоставления «репарационного кредита», указывая на свою неготовность взять на себя риски, связанные с этой схемой. Euroclear и Европейский центральный банк также выразили свое несогласие с этим планом. Глава ЕЦБ, Кристин Лагард, отметила, что юридическое и финансовое обоснование конфискации активов вызывает сомнения.