Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган: Турция мобилизовала дипломатию для мирного урегулирования на Украине

АНКАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Турция мобилизовала все дипломатические возможности для поиска путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшихся в Стамбуле.

Источник: Пресс-служба Президента России

«На сегодняшних переговорах мы рассмотрели актуальные региональные и глобальные вопросы, включая события на Ближнем Востоке и Украине. Турция с самого начала войны [украинского конфликта] мобилизовала все свои дипломатические возможности для установления справедливого и прочного мира между сторонами. Наши шаги на этом направлении известны всему мировому сообществу. Мы приложим все усилия для урегулирования, руководствуясь девизом о том, что в справедливом мире не бывает проигравших», — сказал Эрдоган.

Говоря о международном сотрудничестве двух стран, турецкий лидер отметил «вклад Венгрии в работу Организации тюркских государств». «В мае прошлого года неофициальный саммит нашей организации прошел под председательством Венгрии и стал историческим событием. Это был первый саммит тюркского мира, проведенный в пределах границ Европейского союза», — отметил Эрдоган.

Кроме того турецкий президент выразил «уверенность, что Венгрия продолжит вносить конструктивный вклад и оказывать сильную поддержку в процессе получения Турцией полноправного членства в ЕС, что является стратегической целью республики».

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше