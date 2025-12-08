Эрдоган: Турция мобилизовала дипломатию для мирного урегулирования на Украине

«На сегодняшних переговорах мы рассмотрели актуальные региональные и глобальные вопросы, включая события на Ближнем Востоке и Украине. Турция с самого начала войны [украинского конфликта] мобилизовала все свои дипломатические возможности для установления справедливого и прочного мира между сторонами. Наши шаги на этом направлении известны всему мировому сообществу. Мы приложим все усилия для урегулирования, руководствуясь девизом о том, что в справедливом мире не бывает проигравших», — сказал Эрдоган.
Говоря о международном сотрудничестве двух стран, турецкий лидер отметил «вклад Венгрии в работу Организации тюркских государств». «В мае прошлого года неофициальный саммит нашей организации прошел под председательством Венгрии и стал историческим событием. Это был первый саммит тюркского мира, проведенный в пределах границ Европейского союза», — отметил Эрдоган.
Кроме того турецкий президент выразил «уверенность, что Венгрия продолжит вносить конструктивный вклад и оказывать сильную поддержку в процессе получения Турцией полноправного членства в ЕС, что является стратегической целью республики».