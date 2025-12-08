Эрдоган: Турция мобилизовала дипломатию для мирного урегулирования на Украине

«На сегодняшних переговорах мы рассмотрели актуальные региональные и глобальные вопросы, включая события на Ближнем Востоке и Украине. Турция с самого начала войны [украинского конфликта] мобилизовала все свои дипломатические возможности для установления справедливого и прочного мира между сторонами. Наши шаги на этом направлении известны всему мировому сообществу. Мы приложим все усилия для урегулирования, руководствуясь девизом о том, что в справедливом мире не бывает проигравших», — сказал Эрдоган.