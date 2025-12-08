Valor Economico: Бразилия просит Венесуэлу «смягчить ответ» США в случае их агрессии

По их словам, в Бразилиа пытаются убедить руководство Боливарианской Республики «смягчить ответ» на возможные американские удары по территории страны. Бразилия хочет избежать еще большей эскалации в регионе, отметило издание.
При этом в администрации Лулы да Силвы намерены сделать все для того, чтобы не допустить начала атак США. Бразильское руководство считает это основной внешнеполитической задачей на данный момент, а глава государства по-прежнему рассчитывает, что сможет сыграть роль посредника между конфликтующими сторонами.
Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.