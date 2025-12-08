Рубио: администрация Трампа настроена на укрепление альянса AUKUS

Трехсторонний пакт AUKUS был заключен в 2021 году при предыдущем президенте США Джо Байдене. Этот альянс предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение целого ряда других совместных военных разработок. Белый дом допускал при Байдене, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.