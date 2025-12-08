В Румынии цены на яйца выросли почти на 60% за две недели

Цена на упаковку из 30 яиц достигла 35 леев ($7,6). Недовольные граждане в соцсетях задаются вопросом, как давно румынские чиновники заходили в супермаркеты. «Что не так с этой страной?! С каких пор яйца стали стоить 35 леев?», — отмечают пользователи. Некоторые жалуются, что и вовсе не смогли найти яйца на полках магазинов.