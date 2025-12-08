В Румынии цены на яйца выросли почти на 60% за две недели

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на яйца в Румынии за последние две недели выросла почти на 60%, что вызвало широкий резонанс в обществе. Об этом со сообщает телеканал B1 TV.
Цена на упаковку из 30 яиц достигла 35 леев ($7,6). Недовольные граждане в соцсетях задаются вопросом, как давно румынские чиновники заходили в супермаркеты. «Что не так с этой страной?! С каких пор яйца стали стоить 35 леев?», — отмечают пользователи. Некоторые жалуются, что и вовсе не смогли найти яйца на полках магазинов.
Согласно данным румынского Национального института статистики, в 2024—2025 годах в стране наблюдался устойчивый рост цен на продукты питания. Стоимость таких продуктов, как яйца, молоко, овощи и хлеб ежегодно увеличивалась на 10−18%.
Сложившаяся ситуация объясняется радом факторов, среди них — вспышки птичьего гриппа в странах ЕС, рост транспортных затрат, увеличение цен на корма. Телеканал также подчеркивает, что дополнительный рост цен на продукты питания в период зимних праздников является для Румынии традиционным.
Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, в связи с чем правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы страна тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. -0-