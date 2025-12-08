Ричмонд
Путин призвал усилить контроль за обращением наличных денег в России

Президент России потребовал устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул необходимость увеличения контроля над оборотом наличных денежных средств в целях противодействия теневой экономике.

Он подчеркнул необходимость ликвидации нелегальной торговли товарами на оптовых и розничных торговых площадках, а также в сфере цифровых технологий, избегая при этом «массовых набегов», имевших место в прошлом.

«Порядок надо навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках. Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан, усилить контроль за обращением наличных денег», — заявил Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

При этом глава государства отметил важность разумного подхода, не допускающего сдерживания экономического развития.

«Предприниматели и компании, которые порядочно ведут свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от “обеления” рынка», — уточнил Путин.