Путин призвал усилить контроль за обращением наличных денег в России

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул необходимость увеличения контроля над оборотом наличных денежных средств в целях противодействия теневой экономике.
Он подчеркнул необходимость ликвидации нелегальной торговли товарами на оптовых и розничных торговых площадках, а также в сфере цифровых технологий, избегая при этом «массовых набегов», имевших место в прошлом.
«Порядок надо навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках. Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан, усилить контроль за обращением наличных денег», — заявил Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
При этом глава государства отметил важность разумного подхода, не допускающего сдерживания экономического развития.
«Предприниматели и компании, которые порядочно ведут свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от “обеления” рынка», — уточнил Путин.