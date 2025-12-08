— На прошлой неделе практически зашли в тупик американско-украинские переговоры в Майами. Тем самым Украина показала свое намерение продолжать конфликт и готовность следовать тем инструкциям, которые приходят из Европы. Думаю, в информационном пространстве мы увидим нарратив о том, что Трамп является чуть ли не предателем западного мира, на страже интересов которого стоит Европа. Нагонят страшилок о «вторжении орд с Востока», хотя, если сопоставить численность населения РФ и Европы, то «орды» могут быть только с Запада. Учитывая, что основные СМИ в Европе находятся под контролем «брюссельского обкома», информационный курс на необходимость продолжения пока еще гибридной войны с Россией посредством Украины и подготовку к возможной войне с Россией на горизонте 2028−2032 годов будет продолжаться. Тех граждан стран ЕС, которые публично выразят недовольство этой позицией, будут максимально жестко наказывать. Поэтому реальное недовольство дальше европейских кухонь никуда не выйдет.