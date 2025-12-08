Ричмонд
Кремль оценил отказ США от мегафонной дипломатии по Украине

Кремль приветствует решение США прекратить мегафонную дипломатию по переговорному процессу по Украине, Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это можно и нужно оценивать позитивно, потому что, ещё раз повторяю, мы убеждены, что такого рода сложнейшие переговоры должны вестись в тишине», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Также Песков заявил, что Вашингтон пока не информировал Москву об итогах своих недавних переговоров с Украиной. По его словам, контакты осуществляются, но обсуждения после встречи не продолжались, и «конкретных заявлений из Киева» Россия пока не слышала.

Напомним, территориальные вопросы и будущие гарантии безопасности для Украины стали центральными темами телефонного разговора Владимира Зеленского со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По данным источников, американские представители оказывают давление на обе стороны, добиваясь взаимных уступок для заключения соглашения. Переговоры длились три дня и завершились в субботу в штате Флорида.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

