В России предложили ввести самозапрет на сделки с недвижимостью

«Например, самозапрет на продажу квартиры, который будет работать по аналогии с самозапретом на кредиты и оформление договоров связи. То есть человек сможет установить на “Госуслугах” такую функцию, в результате чего сделки с его недвижимостью будут невозможны. При необходимости после определенных проверок он сможет свое решение отменить», — цитирует Разворотневу «Парламентская газета».
Второй инструмент назвали «механизмом второй руки»: близкий человек продавца сможет подтвердить, что сделка совершается осознанно и без давления.
Ранее Life.ru писал, что для сомнительных сделок с недвижимостью предложили ввести «период охлаждения». Мера позволит приостанавливать регистрацию сделок, если есть сомнения в их законности. Цель — пресечение сделок с недвижимостью, заключённых с пороком воли продавца.
