В России предложили ввести самозапрет на сделки с недвижимостью

«Например, самозапрет на продажу квартиры, который будет работать по аналогии с самозапретом на кредиты и оформление договоров связи. То есть человек сможет установить на “Госуслугах” такую функцию, в результате чего сделки с его недвижимостью будут невозможны. При необходимости после определенных проверок он сможет свое решение отменить», — цитирует Разворотневу «Парламентская газета».