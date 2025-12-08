Ричмонд
+1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан договорился с Эрдоганом о транзите российского газа в Венгрию

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что достиг соглашения с Турцией о гарантиях бесперебойной поставки российского газа в Венгрию. По его словам, турецкая сторона обеспечит безопасность транзитного маршрута, что является важным шагом, учитывая возможные проблемы с другими путями поставок, вроде «Северного потока».

«Сегодня я договорился с господином президентом, что вы, турки, обеспечите безопасность маршрута, чтобы мы могли доставлять газ из России в Венгрию. От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута», — сказал Орбан на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Стамбуле.

Орбан, направляясь на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проинформировал о достигнутых с Россией договорённостях по газовым поставкам в Венгрию и с США — об их исключении из-под санкций. Теперь ключевой задачей является согласование транзита с Анкарой.

Ранее Виктор Орбан заявил, что переговоры в Кремле завершились успехом. Политик отметил, что его главная цель достигнута — Будапешт получил гарантии надёжного энергоснабжения от Москвы. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подтвердил, что российская сторона выполнит все контрактные обязательства.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше