Захарова: РФ в стратегии нацбезопасности США отмечает переосмысление установок

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Москва в новой редакции Стратегии национальной безопасности США отмечает несколько положений, свидетельствующих о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок Соединенных Штатов. Об этом говорится в ответах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопросы СМИ относительно новой Стратегии национальной безопасности США.

Источник: РИА "Новости"

«В новой редакции Стратегии национальной безопасности США отмечаем ряд положений, свидетельствующих о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок США, что особенно заметно на контрасте с ее предыдущей версией 2022 года», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что обновленная стратегия содержит положения, которые закладывают основу для продолжения совместных с РФ усилий по урегулированию на Украине.

«При этом стоит особо подчеркнуть, что отдельные положения документа в отношении украинского кризиса закладывают основу для продолжения наших с американцами совместных конструктивных усилий по поиску путей мирного урегулирования», — отметила дипломат.

Захарова сообщила, что в Москве надеются, что новая американская стратегия нацбезопасности окажет на европейскую «партию войны» отрезвляющее воздействие.

