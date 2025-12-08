Захарова: РФ в стратегии нацбезопасности США отмечает переосмысление установок

«В новой редакции Стратегии национальной безопасности США отмечаем ряд положений, свидетельствующих о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок США, что особенно заметно на контрасте с ее предыдущей версией 2022 года», — подчеркнула Захарова.
Она также отметила, что обновленная стратегия содержит положения, которые закладывают основу для продолжения совместных с РФ усилий по урегулированию на Украине.
«При этом стоит особо подчеркнуть, что отдельные положения документа в отношении украинского кризиса закладывают основу для продолжения наших с американцами совместных конструктивных усилий по поиску путей мирного урегулирования», — отметила дипломат.
Захарова сообщила, что в Москве надеются, что новая американская стратегия нацбезопасности окажет на европейскую «партию войны» отрезвляющее воздействие.