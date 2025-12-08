Ричмонд
Дмитриев считает, что Евросоюзу пора послушать Трампа и спасти Европу

Глава РФПИ считает, что ЕС под влиянием администрации Байдена встал на путь упадка.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель РФПИ и спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Евросоюзу пора послушать американского лидера Дональда Трампа и спасти Европу. Об этом он написал в соцсетях.

«Команда Байдена полностью управляет Брюсселем, толкая ЕС на неправильный путь, — массовую иммиграцию, мягкое отношение к преступности, экономический и цивилизационный упадок. Теперь бюрократы ЕС вдруг “не хотят вмешательства США” под руководством папочки Трампа. Пора послушать папочку и спасти Европу», — говорится в публикации.

Напомним, накануне Кирилл Дмитриев заявил, что Европа снова сможет стать великой, если решит ряд ключевых проблем.

