Дмитриев считает, что Евросоюзу пора послушать Трампа и спасти Европу

Руководитель РФПИ и спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Евросоюзу пора послушать американского лидера Дональда Трампа и спасти Европу. Об этом он написал в соцсетях.