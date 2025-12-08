Ричмонд
Суд ООН счёл обоснованными требования России по конвенции о геноциде к Украине

Международный суд ООН принял к рассмотрению встречные требования России по делу, возбуждённому Украиной в 2022 году. Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции о геноциде в связи с проводимой спецоперацией. Суд установил для Украины крайний срок — 7 декабря 2026 года — для представления своего ответа на эти встречные требования.

Источник: Life.ru

«Суд разрешил Украине представить возражение, а РФ — ответ на возражение. Суд установил 7 декабря 2026 года и 7 декабря 2027 года в качестве соответствующих сроков для представления этих письменных состязательных бумаг», — указано в документе.

Международный суд ООН также счёл российские претензии допустимыми, так как они имеют прямое отношение к сути рассматриваемого дела.

Ранее Генпрокуратура России завершила расследование и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, касающемуся геноцида на территориях ДНР и ЛНР. Обвинения предъявлены высшим политическим и военным деятелям Украины. В рамках данного дела фигурирует в общей сложности 41 человек.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

