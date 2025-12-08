Суд ООН счёл обоснованными требования России по конвенции о геноциде к Украине

Международный суд ООН принял к рассмотрению встречные требования России по делу, возбуждённому Украиной в 2022 году. Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции о геноциде в связи с проводимой спецоперацией. Суд установил для Украины крайний срок — 7 декабря 2026 года — для представления своего ответа на эти встречные требования.