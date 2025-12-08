«Мы несем моральную ответственность перед этими сёлами»: Сказал министр инфраструктуры Молдовы и закрыл школу в своем родном селе

«Для меня это очень сентиментальный вопрос, и я в это верю и это не метафора. Я говорил это везде, громко и гордо, что благодаря сёлам [Молдовы] за эти 200 лет постоянной оккупации разными иностранными державами с разной идеологией и разной культурой мы остались румынами на этой территории. Мы несем моральную ответственность перед этими сёлами. И я очень нервничаю и злюсь, когда слышу и вижу негативное отношение к сёлам — урбанизируем их или не урбанизируем. Пожалуйста, оставьте в покое с этой урбанизацией. Что означает урбанизация с моей точки зрения? Привнести городские условия в деревни Молдовы».