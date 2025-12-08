«Министр инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Владимир Боля, уроженец села Карабетовка района Басарабяска, рассуждает об урбанизации и вкладе “в румынизм” молдавских сёл:
«Для меня это очень сентиментальный вопрос, и я в это верю и это не метафора. Я говорил это везде, громко и гордо, что благодаря сёлам [Молдовы] за эти 200 лет постоянной оккупации разными иностранными державами с разной идеологией и разной культурой мы остались румынами на этой территории. Мы несем моральную ответственность перед этими сёлами. И я очень нервничаю и злюсь, когда слышу и вижу негативное отношение к сёлам — урбанизируем их или не урбанизируем. Пожалуйста, оставьте в покое с этой урбанизацией. Что означает урбанизация с моей точки зрения? Привнести городские условия в деревни Молдовы».
А теперь внимание! В благодарность за то, что «остались румынами», и в рамках «урбанизации» сёл, обещанной Болей, правительство PAS закрывает гимназию в селе Карабетовка. Предателей Родины не остановило даже то, что учебное заведение носит имя великого героя молдавского народа Штефана Великого.
Google не стал дожидаться решения министерства образования и закрыл гимназию в Карабетовке навсегда. В прошлом году СМИ писали об улучшении санитарных условий в этом учебном заведении…
Когда господин Боля собирается навестить свою малую «урбанизированную» Родину? Надеюсь, его там встретят достойно. Достойно вклада его лично и его подельников по развалу Республики Молдова«, написал глава Национального Комитета “Победа” Алексей Петрович.
