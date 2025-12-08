В Вильнюсе задержали двух граждан Литвы, запускавших дроны около аэропорта

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве задержали двоих граждан, которые запускали дроны в районе Вильнюсского аэропорта. Об этом сообщил представитель Службы общественной безопасности Литвы Викторас Грабаускас, пишут литовские СМИ.
Двое операторов дронов были задержаны 7 декабря. «Вчера мы задержали двух операторов дронов, которые запускали беспилотники в запрещенной зоне», — сообщил представитель службы на пресс-конференции в правительстве 8 декабря.
Он отметил, что задержанные являются гражданами Литвы разного возраста. Свои действия мужчины объяснили тем, что просто хотели проверить купленные недавно дроны.
Указывается, что один из запущенных беспилотников создавал угрозу для полетов гражданской авиации, в связи с чем работа Вильнюсского аэропорта была приостановлена примерно на 20 минут. -0-