МИД РФ прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США

Комментируя новую стратегию нацбезопасности США, дипломат подчеркнула, что она позволяет найти совместные с Россией точки соприкосновения. В частности, отдельные положения документа могут дать основу для совместных усилий Москвы и Вашингтона в вопросе урегулирования на Украине. Однако вероятность смены курса США в будущем, по мнению Захаровой, сохраняется.