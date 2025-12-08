МИД РФ прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США

Российская сторона видит ряд положений в новой стратегии национальной безопасности США, которые говорят о серьезном переосмыслении установок страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя новую стратегию нацбезопасности США, дипломат подчеркнула, что она позволяет найти совместные с Россией точки соприкосновения. В частности, отдельные положения документа могут дать основу для совместных усилий Москвы и Вашингтона в вопросе урегулирования на Украине. Однако вероятность смены курса США в будущем, по мнению Захаровой, сохраняется.
Сейчас Россия ждет конкретики от американской стороны по учету стратегических наступательных и оборонительных потенциалов. Об этом Захарова рассказала, затрагивая тему реализации американской программы «Золотой купол».
При этом Москва надеется, что Вашингтон за счет новой стратегии нацбезопасности сможет оказать отрезвляющее воздействие на Европу, повлияв на воинственный настрой региона по отношению к России и в контексте Украины.
Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил новую стратегию безопасности США. По словам политика, она может стать скромным залогом конструктивной совместной работы по урегулированию на Украине.