Путин ежедневно просматривает обращения на прямую линию

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В четверг, 4 декабря, в 15:00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, «ГигаЧат» Сбербанка будет расшифровывать обращения на прямую линию.