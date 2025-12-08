Ричмонд
Путин ежедневно просматривает обращения на прямую линию

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ежедневно видит статистику обращений, поступающих на прямую линию, имеет возможность все оценивать, сообщил РИА Новости глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: © РИА Новости

«Президент видит все в ежедневном режиме, сколько там (обращений — ред.) поступает, имеет возможность все оценивать», — сказал Кузнецов в ответ на вопрос, докладывается ли президенту о том, сколько обращений поступает на прямую линию.

Он отметил, что задача ОНФ на сегодня заключается в том, чтобы все проанализировать, сопоставить, дополнить фактурой и верифицировать.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В четверг, 4 декабря, в 15:00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, «ГигаЧат» Сбербанка будет расшифровывать обращения на прямую линию.