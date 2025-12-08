Путин: Россия будет делать все для укрепления ОДКБ

Россия будет делать все необходимое для укрепления Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ 8 декабря.
«Мы, безусловно, будем делать всё, что касается укрепления организации», — отметил глава государства.
Путин заявил, что главными приоритетами ОДКБ являются укрепление обороноспособности, а также согласование политик в области военной деятельности и военно-технического взаимодействия среди стран-участниц.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает, но должна быть готова к отражению любой агрессии в отношении ОДКБ. По словам президента, в современных условиях участникам организации необходимо плотнее работать друг с другом.