Премьер Израиля Нетаньяху рассказал о регулярном общении с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о регулярном общении с Владимиром Путиным, он назвал это важным для защиты интересов Иерусалима, передает The Times of Israel.
«Мы поддерживаем постоянные контакты с другой мировой державой — Россией. Я регулярно общаюсь с президентом Путиным», — заявил Биньямин Нетаньяху в ходе заседания парламента.
Он добавил, что эти многолетние отношения служат «жизненно важным» интересам Израиля.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. Они обменялись мнениями по поводу обстановки в Ближневосточном регионе.
