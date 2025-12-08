Ричмонд
Премьер Израиля Нетаньяху рассказал о регулярном общении с Путиным

Биньямин Нетаньяху заявил о поддержании постоянных контактов с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о регулярном общении с Владимиром Путиным, он назвал это важным для защиты интересов Иерусалима, передает The Times of Israel.

«Мы поддерживаем постоянные контакты с другой мировой державой — Россией. Я регулярно общаюсь с президентом Путиным», — заявил Биньямин Нетаньяху в ходе заседания парламента.

Он добавил, что эти многолетние отношения служат «жизненно важным» интересам Израиля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. Они обменялись мнениями по поводу обстановки в Ближневосточном регионе.

