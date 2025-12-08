Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно требование американцев к Киеву по вопросу Донбасса

Переговорная команда США выдвигает Киеву требование вывести войска из Донбасса, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленный европейский источник, знакомый с ходом мирных консультаций. По его словам, Вашингтон пытается найти механизм реализации территориальных уступок, которые Россия считает обязательными для урегулирования.

Источник: Life.ru

«В вопросе территорий американцы придерживаются простой позиции: Россия требует, чтобы Украина отказалась от территорий, а американцы продолжают думать, как это осуществить», — указано в статье.

Ранее в Германии потребовали от Владимира Зеленского принять территориальные уступки. Там отметили, что в случае отказа от переговоров Киеву придётся полагаться только на помощь Европы. Это, в свою очередь, может привести к затягиванию конфликта и ещё большему ослаблению Украины.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.