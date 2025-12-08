Захарова: США впервые подвергли сомнению захватническую динамику НАТО

Вашингтон в обновленной версии Стратегии национальной безопасности США впервые официально подверг сомнению экспансионистскую динамику НАТО. Об этом говорится в ответах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопросы СМИ.
«США впервые фиксируют, если не обязательство не расширять альянс, то, по крайней мере, официально подвергают сомнению его извечно агрессивно-экспансионистскую динамику», — подчеркнула дипломат.
Как писал сайт KP.RU, накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал новую Стратегию США попыткой разворота огромного корабля. По его словам, впервые за многие годы Вашингтон открыто говорит о необходимости восстанавливать «стратегическую стабильность» в Евразии и налаживать отношения с Россией.
Однако политик указал, что избрание нового президента в США с политикой, аналогичной линии Джо Байдена, может быстро подорвать любые признаки прагматизма в нынешней американской администрации.