Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: США впервые подвергли сомнению захватническую динамику НАТО

Захарова отметила, что новая нацстратегия США впервые официально выражает сомнение агрессивной динамике НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон в обновленной версии Стратегии национальной безопасности США впервые официально подверг сомнению экспансионистскую динамику НАТО. Об этом говорится в ответах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопросы СМИ.

«США впервые фиксируют, если не обязательство не расширять альянс, то, по крайней мере, официально подвергают сомнению его извечно агрессивно-экспансионистскую динамику», — подчеркнула дипломат.

Как писал сайт KP.RU, накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал новую Стратегию США попыткой разворота огромного корабля. По его словам, впервые за многие годы Вашингтон открыто говорит о необходимости восстанавливать «стратегическую стабильность» в Евразии и налаживать отношения с Россией.

Однако политик указал, что избрание нового президента в США с политикой, аналогичной линии Джо Байдена, может быстро подорвать любые признаки прагматизма в нынешней американской администрации.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше