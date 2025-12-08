Путин не дал Западу расшатать ОДКБ

«Программа оснащения российским оружием — это в любом случае игра в долгую. Это необходимый шаг в текущей реальности. В страны ОДКБ пытается влезть Запад. Мы понимаем непростую ситуацию с Арменией (ее представителя не было на сегодняшней встрече в Кремле, — прим. ред.). Мы видим потуги британцев, которые пытаются зайти в Казахстан. Укрепление связи России с партнерами по ОДКБ, которые наследовали опыт советской армии, учились в одних и тех же академиях, на одинаковых типах вооружений, — своевременное решение», — объяснил политолог.