На Украине предрекли волну массовых протестов в крупнейших городах страны

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил о возможности массовых протестов в крупных городах страны. Ответственность за их подготовку он возложил на Россию.

Источник: Life.ru

«Вражеские спецслужбы могут готовить ряд протестных акций в крупных городах юга и Востока — Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве, а также в Киеве», — написал Лубинец в соцсетях.

Согласно его заявлению, предполагается, что такие протесты будут использованы для подрыва политической стабильности и оказания давления на руководство страны, особенно в период мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что в Киевской области жители протестуют против отсутствия электричества. Министерство энергетики Украины до этого предупредило, что отключения света во всех регионах страны будут продолжаться круглосуточно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.