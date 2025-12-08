Ричмонд
Путин ежедневно видит статистику по обращениям на прямую линию

Президент РФ видит статистику обращений на прямую линию в ежедневном режиме и имеет возможность все оценивать.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин ежедневно видит статистику по обращениям, которые поступают на прямую линию. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

«Президент видит все в ежедневном режиме, сколько там (обращений — Прим. ред.) поступает, имеет возможность все оценивать», — рассказал Кузнецов.

На сегодняшний день задача Народного фронта, по словам главы исполкома, заключается в анализе и сопоставлении обращений, которые затем дополняются фактурой и верифицируются.

Ранее KP.RU сообщал об открытии сбора вопросов Владимиру Путину для прямой линии, которая состоится 19 декабря 2025 года. В ходе мероприятия глава государства ответит на вопросы в рамках «горячей линии» и подведет итоги года.