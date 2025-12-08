Мерц усомнился в части пунктов мирного плана Трампа по Украине

В ходе данной встречи были сделаны заявления о важности ближайших дней, которые могут стать «решающими» для Украины. Стармер подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Киев как в военном, так и в дипломатическом аспектах, чтобы обеспечить «справедливое и устойчивое» урегулирование. Он также подтвердил принцип, согласно которому вопросы, касающиеся Украины, должны решаться самой Украиной.